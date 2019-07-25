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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    25.07.2019 - 10:42
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,52 гривень за долар, курс купівлі - 25,49 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 28,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4900 - 25,5200 грн/долар, євро 28,3703 - 28,4012 грн/євро, російський рубль 0,4033 - 0,4039 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,4900    25,5200

EUR/UAH     28,3703    28,4012

RUB/UAH     0,4033      0,4039

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 24 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,4400 - 25,4700 грн/долар, євро 28,3630 - 28,3939 грн/євро, російський рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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