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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    09.07.2019 - 16:10
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,48 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 2548,9178 гривень за 100 доларів (-11,2983 гривень).

При цьому курс долара на 9 липня становить 2560,2161 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 25,47 гривень за долар, курс купівлі до 25,45 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 28,54 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,77 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,01 гривень за євро.

Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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