Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс в покупці до 27,70 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 6 копійок до 33,62 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 33,6032 - 33,6274 грн/євро, російський рубль 0,3724-0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 Квітня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.