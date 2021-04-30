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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 10:25
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знаходиться біля рівня 27,75 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс в покупці до 27,70 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 6 копійок до 33,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 33,6032 - 33,6274 грн/євро, російський рубль 0,3724-0,3729 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 29 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7400 грн/долар, євро 33,5391 - 33,5633 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 Квітня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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