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НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на рівні 26,86 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти банківських днів поспіль.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня 2021 року становить 26,86 гривень

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8601 гривень за 1 долар (-0,0689 грн). При цьому курс долара на 30 серпня становить 26,929 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,76 гривень за євро.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.

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