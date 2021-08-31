НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на рівні 26,86 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти банківських днів поспіль.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня 2021 року становить 26,86 гривень

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8601 гривень за 1 долар (-0,0689 грн). При цьому курс долара на 30 серпня становить 26,929 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)