Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, торги по долару 27 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 31,6703 - 31,6939 грн/євро, російський рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 31,7366 - 31,7602 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.