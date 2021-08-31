НБУ снизил официальный курс доллара на 31 августа

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на уровне 26,86 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти банковских дней подряд.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа 2021 года составляет 26,86 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8601 гривен за 1 доллар (-0,0689 грн). При этом курс доллара на 30 августа составляет 26,929 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)