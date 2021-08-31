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НБУ снизил официальный курс доллара на 31 августа

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Украина, Вторник 31 августа 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 31 августа Фото: курс доллара упал на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на уровне 26,86 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти банковских дней подряд.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа 2021 года составляет 26,86 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8601 гривен за 1 доллар (-0,0689 грн). При этом курс доллара на 30 августа составляет 26,929 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 31 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 31 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,76 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

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