НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,30 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,30 гривень за 1 долар (+0,2057 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 28,0943 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)