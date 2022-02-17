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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 10:15
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,21 гривень за долар, курс в покупці до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 31,96 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,1900 - 28,2100 грн/долар, євро 32,0858 - 32,1086 грн/євро, російський рубль 0,3721 - 0,3725 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 16 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0095 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,09 гривень за долар. Курс впав на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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