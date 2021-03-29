НБУ знизив офіційний курс долара на 29 березня
Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлений на рівні 27,96 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання протягом трьох днів.
Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (-0,0019 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить 27,9698 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,00 гривень за євро.
Прогноз
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.