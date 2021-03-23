НБУ знизив офіційний курс долара на 23 березня

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня, встановлений на рівні 27,68 гривень за долар. Курс долара знижує після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить 27,7184 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)