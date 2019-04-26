НБУ знизив офіційний курс долара на 2 травня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,49 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 травня встановлено на такому рівні: 2649,2737 гривень за 100 доларів (-12,6591 гривень).

При цьому курс долара на 2 квітня становить 2661,9328 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,57 грн/долар, курс купівлі до 26,54 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,59 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,72 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 29,90 гривень за євро.