Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 31,4227 - 31,4458 грн/євро, російський рубль 0,3666-0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.