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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 10:14
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 0,5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 31,4227 - 31,4458 грн/євро, російський рубль 0,3666-0,3671 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 12 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,4153 - 30,4383 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

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