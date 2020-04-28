НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,0485 гривень за 1 долар (-0,054 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить 27,1025 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 27 квітня (27,12 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 28 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 29,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (27,06 - 27 квітня), продажу - 27,32 (27,41 - 27 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,02 (29,04 - 27 квітня), продажу - 29,54 (29,62 - 27 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,17 - 27 квітня), продажу 3,66 (3,69 - 27 квітня) грн за 10 рублів.