Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 28 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 29,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (27,06 - 27 квітня), продажу - 27,32 (27,41 - 27 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,02 (29,04 - 27 квітня), продажу - 29,54 (29,62 - 27 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,17 - 27 квітня), продажу 3,66 (3,69 - 27 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 28 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 27 квітня (27,12 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,20 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів. Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після затвердження Радою директорів фонду. Але для цього потрібно, щоб Рада прийняла банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Як повідомляло РБК-Україна, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти закон про банки у другому читанні.