Курс долара знижується на початку тижня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5-10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,28 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,86 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,06 (24,19 - 15 листопада), продажу - 24,28 (24,34 - 15 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,47 - 15 листопада), продажу - 26,86 (26,84 - 15 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 15 листопада), продажу 3,83 (3,86 - 15 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,20-24,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 18 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,15 гривень за долар, курс купівлі до 24,12 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,72 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 листопада довідковий курс на рівні 24,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 листопада (24,22). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.