Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок, євро - на 22 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 25,75 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 25,50 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 28,83 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,40 - 25,65 (25,30 - 25,75 - 23 липня), продажу 25,65 - 26,00 (25,75 - 26,15 - 23 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,50 (25,58 - 23 липня), продажу - 25,75 (25,85 - 23 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,05 - 28,70 (28,20 - 28,80 - 23 липня), продажу 28,70 - 29,20 (28,80 - 29,40 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,34 (28,51 - 23 липня), продажу - 28,83 (29,05 - 23 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 23 липня), продажу - 4,02 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 23 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,76 - 23 липня), продажу 4,13 (4,12 - 23 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,5550 - 25,5850 грн/долар, євро 28,5550 - 28,5850 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4055 грн/рубль.