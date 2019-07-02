НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 2617,9033 гривень за 100 доларів (-2,746 гривень).

При цьому курс долара на 2 липня становить 2620,6493 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,20 гривень за долар, курс купівлі до 26,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 29,57 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,23 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,74 гривень за євро.