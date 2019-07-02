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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    02.07.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,20 гривень за долар, курс купівлі до 26,17 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 29,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1750 - 26,1900 грн/долар, євро 29,5620 - 29,5763 грн/євро, російський рубль 0,4140 - 0,4144 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1750    26,1900

EUR/UAH     29,5620    29,5763

RUB/UAH     0,4140      0,4144

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 1 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2000 грн/долар, євро 29,6828 - 29,7029 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 2620,6493 гривень за 100 доларів (+2,8554 гривень).

Курс долара виріс на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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