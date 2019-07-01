НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 2620,6493 гривень за 100 доларів (+2,8554 гривень).

При цьому курс долара на 1 липня становить 2617,7939 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 26,24 гривень за долар, курс купівлі до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,70 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 26,26 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,84 гривень за євро.