Долар знижується, євро росте на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 11 копійок, євро подорожчав на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,30 гривень за долар, купівлі знизився на 15 копійок до 26,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,95 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,15 (26,00 - 26,30 - 21 червня), продажу 26,00 - 26,50 (26,30 - 26,65 - 21 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,03 (26,18 - 21 червня), продажу - 26,30 (26,41 - 21 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,16 - 29,75 (29,10 - 29,75 - 21 червня), продажу 29,75 - 30,25 (29,75 - 30,20 - 21 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,44 (29,42 - 21 червня), продажу - 29,95 (29,89 - 21 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 21 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 21 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,83 (3,83 - 21 червня), продажу 4,17 (4,17 - 21 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7674 - 29,7989 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,4163 грн/рубль.