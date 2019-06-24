Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знизився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,19 гривень за долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7674 - 29,7989 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,4163 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1900

EUR/UAH 29,7674 29,7989

RUB/UAH 0,4156 0,4163

Нагадаємо, 21 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1850 - 26,2000 грн/долар, євро 29,5948 - 29,6262 грн/євро, російський рубль 0,4132 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,26 грн/долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 2626,6416 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).