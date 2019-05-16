НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 2634,2913 гривень за 100 доларів (-3,112 гривень).

При цьому курс долара на 16 травня становить 2637,4033 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,35 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 29,53 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,44 гривень за долар, на покупці виріс на 3 копійки до 26,23 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,72 гривень за євро.