Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 травня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,44 гривень за долар, на покупці виріс на 3 копійки до 26,23 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,72 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (25,90 - 26,35 - 15 травня), продажу 26,35 - 26,70 (26,35 - 26,70 - 15 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,23 (26,20 - 15 травня), продажу - 26,44 (26,47 - 15 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (28,95 - 29,55 - 15 травня), продажу 29,50 - 30,00 (29,55 - 30,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,25 - 15 травня), продажу - 29,72 (29,76 - 15 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,99 (2,50 - 3,95 - 15 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (3,96 - 5,00 - 15 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,74 (3,73 - 15 травня), продажу 4,10 (4,07 - 15 травня) грн за 10 рублів.