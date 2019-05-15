НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 травня встановлено на такому рівні: 2637,4033 гривень за 100 доларів (+21,1158 гривень).

При цьому курс долара на 15 травня становить 2616,2875 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 26,41 грн/долар, курс купівлі до 26,38 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,59 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 26,47 гривень за долар, в покупці виріс на 12 копійок до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 29,76 гривень за євро.