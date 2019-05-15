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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    15.05.2019 - 16:00
НБУ різко підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 травня встановлено на такому рівні: 2637,4033 гривень за 100 доларів (+21,1158 гривень).

При цьому курс долара на 15 травня становить 2616,2875 гривень за 100 доларів.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 26,41 грн/долар, курс купівлі до 26,38 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,59 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 26,47 гривень за долар, в покупці виріс на 12 копійок до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 29,76 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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