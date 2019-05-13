НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 2611,3216 гривень за 100 доларів (-9,2671 гривень).

При цьому курс долара на 13 травня становить 2620,5887 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,14 грн/долар, курс купівлі до 26,11 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 29,34 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,38 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,65 гривень за євро.