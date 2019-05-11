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НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня

Новини » Фінанси    11.05.2019 - 16:15
НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара не змінився, оскільки торги на міжбанку не проводились

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долара, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів.

При цьому курс долара на 11 травня становить 2620,5887 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, субота, 11 травня, в Україні є офіційним робочим днем. У той же час торги на міжбанку сьогодні не проводилися.

Нагадаємо, курс долара на закритті міжбанківського валютного ринку 10 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 29,45 гривень за євро.

У той же час 11 травя курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,44 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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