НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара не змінився, оскільки торги на міжбанку не проводились

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долара, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів.

При цьому курс долара на 11 травня становить 2620,5887 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, субота, 11 травня, в Україні є офіційним робочим днем. У той же час торги на міжбанку сьогодні не проводилися.

Нагадаємо, курс долара на закритті міжбанківського валютного ринку 10 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 29,45 гривень за євро.

У той же час 11 травя курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,44 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.