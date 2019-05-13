Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 4 копійки, євро-на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,38 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,65 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,80 - 26,30 (25,80 - 26,35 - 11 травня), продажу 26,30 - 26,60 (26,35 - 26,70 - 11 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,12 (26,16 - 11 травня), продажу - 26,38 (26,44 - 11 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,90 - 29,45 (28,90 - 29,55 - 11 травня), продажу 29,45 - 29,90 (29,55 - 29,95 - 11 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (29,22 - 11 травня), продажу - 29,65 (29,68 - 11 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,96 (2,50 - 3,97 - 11 травня), продажу - 3,96 - 5,00 (3,97 - 5,00 - 11 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,75 - 11 травня), продажу 4,08 (4,09 - 11 травня) грн за 10 рублів.