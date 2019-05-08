НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 травня встановлено на такому рівні: 2624,955 гривень за 100 доларів (-9,047 гривень).

При цьому курс долара на 8 травня становить 2634,002 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 29,47 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,57 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,77 гривень за євро.