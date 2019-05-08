Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 6 копійок, євро - на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,57 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,77 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,15 - 26,40 (26,00 - 26,50 - 7 травня), продажу 26,40 - 26,60 (26,50 - 26,80 - 7 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,26 (26,32 - 7 травня), продажу - 26,51 (26,57 - 7 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,55 (29,00 - 29,65 - 7 травня), продажу 29,55 - 30,00 (29,65 - 30,10 - 7 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,28 (29,35 - 7 травня), продажу - 29,77 (29,84 - 7 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,96 (2,60 - 4,00 - 7 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (44,00 - 5,00 - 7 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,78 - 7 травня), продажу 4,09 (4,11 - 7 травня) грн за 10 рублів.