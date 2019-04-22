Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 3 копійки, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,15 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,62 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 27,00 (26,50 - 27,05 - 19 квітня), продажу 27,00 - 27,30 (27,00 - 27,30 - 19 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,85 (26,84 - 19 квітня), продажу - 27,15 (27,12 - 19 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,85 - 30,35 (29,80 - 30,45 - 19 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,45 - 30,80 - 19 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,14 (30,10 - 19 квітня), продажу - 30,62 (30,58 - 19 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,12 - 19 квітня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 19 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,88 - 19 квітня), продажу 4,24 (4,24 - 19 квітня) грн за 10 рублів.