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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    18.04.2019 - 17:06
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 18 квітня 2019 року виріс на 12 копійок до 26,86 грн/долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,8350 - 26,8600 грн/долар, євро 30,1840 - 30,2094 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8350     26,8600

EUR/UAH     30,1840      30,2094

RUB/UAH     0,4194        0,4203

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 17 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1903 - 30,2242 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 2683,7655 гривень за 100 доларів (+15,008 гривень).

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Теми: Курс долара
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