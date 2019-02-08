НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 2689,9993 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).

При цьому курс долара на 8 лютого становить 2695,9350 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 8 лютого склало 26,87 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8776 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 7 лютого (26,9591 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 30,46 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,85 гривень за євро.