Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку

Долар подешевшав на 12 копійок, євро знизився 35 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 27,00 (26,50 - 27,00 - 7 лютого), продажу 26,90 - 27,50 (27,00 - 27,50 - 7 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,81 (26,86 - 7 лютого), продажу - 27,07 (27,19 - 7 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,10 - 30,70 (30,00 - 30,85 - 7 лютого), продажу 30,60 - 31,60 (30,70 - 31,70 - 7 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,35 (30,49 - 7 лютого), продажу - 30,85 (31,10 - 7 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,03 (2,60 - 4,06 - 7 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 7 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,71 (3,74 - 7 лютого), продажу 4,15 (4,16 - 7 лютого) грн за 10 рублів.