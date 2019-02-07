НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 2695,9350 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).

При цьому курс долара на 7 лютого становить 2696,4088 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 7 лютого склало 26,95 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9591 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 6 лютого (26,9622 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 30,64 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,19 гривень за долар,в покупці виріс на 1 копійку до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,10 гривень за євро.