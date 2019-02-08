НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 8 копійок

Довідкове значення курсу долара на 8 лютого склало 26,87 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8776 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 7 лютого (26,9591 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 30,46 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 35 копійок до 30,85 гривень за євро.