Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

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Курс долара перебуває біля рівня 26,90 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 30,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8600 - 26,8900 грн/долар, євро 30,4350 - 31,4690 грн/євро, російський рубль 0,4066 - 0,4074 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8600 26,8900

EUR/UAH 30,4350 31,4690

RUB/UAH 0,4066 0,4074

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,5747 - 30,6061 грн/євро, російський рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 2695,9350 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).