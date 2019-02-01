НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на такому рівні: 2757,0704 гривень за 100 доларів (-17,0256 гривень).

При цьому курс долара на 30 січня становить 2774,0960 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 1 лютого склала 27,57 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5795 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 31 січня (27,7415 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,59 грн/долар, курс купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,59 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,69 гривень за долар, купівлі знизився на 10 копійок до 27,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,79 гривень за євро.