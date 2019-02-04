Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 14 копійок, євро на 17 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,55 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 31,62 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,15 - 27,50 (27,20 - 27,55 - 1 лютого), продажу 27,45 - 27,90 (27,50 - 28,00 - 1 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,32 (27,45 - 1 лютого), продажу - 27,55 (27,69 - 1 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,50 (31,00 - 31,50 - 1 лютого), продажу 31,45 - 31,90 (31,50 - 32,20 - 1 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,19 (31,30 - 1 лютого), продажу - 31,62 (31,79 - 1 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,14 (2,60 - 4,15 - 1 лютого), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 1 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,84 - 1 лютого), продажу 4,22 (4,24 - 1 лютого) грн за 10 рублів.