НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 14 копійок

Довідкове значення курсу долара на 4 лютого склало 27,43 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4302 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 1 лютого (27,5795 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,47 грн/долар, курс купівлі до 27,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,43 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,55 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 31,62 гривень за євро.