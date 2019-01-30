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Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 11:45
Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,82 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 27,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 31,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,40 - 27,65 (27,40 - 27,70 - 29 січня), продажу 27,68 - 28,00 (27,70 - 28,00 - 29 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,59 (27,60 - 29 січня), продажу - 27,82 (27,84 - 29 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 29 січня), продажу 31,60 - 32,20 (31,60 - 32,20 - 29 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,39 (31,42 - 29 січня), продажу - 31,85 (31,86 - 29 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,16 - 29 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 29 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,78 - 29 січня), продажу 4,23 (4,23 - 29 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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