Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знаходиться нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7500 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7683 - 31,7942 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7700

EUR/UAH 31,7460 31,7661

RUB/UAH 0,4200 0,4206

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 2777,2064 гривень за 100 доларів (-1,8033 гривень).