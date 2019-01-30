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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 10:45
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знаходиться нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7500 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7683 - 31,7942 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7500    27,7700

EUR/UAH     31,7460    31,7661

RUB/UAH     0,4200       0,4206

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 2777,2064 гривень за 100 доларів (-1,8033 гривень).

Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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