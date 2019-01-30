НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 1 копійку

Довідкове значення курсу долара на 30 січня склало 27,75 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7594 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7680 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі до 27,75 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,82 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 27,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 31,85 гривень за євро.