НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара впав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 2779,0097 гривень за 100 доларів (-2,7188 гривень).

При цьому курс долара на 28 січня становить 2781,7285 гривень за 100 доларів.

Довідкове значення курсу долара на 28 січня склало 27,78 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7886 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 25 січня (27,8241 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,65 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 31,84 гривень за євро.