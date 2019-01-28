НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара впав на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 28 січня склало 27,78 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7886 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 25 січня (27,8241 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,65 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 31,84 гривень за євро.