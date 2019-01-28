Долар трохи знизився на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро виріс на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, в покупці знизився на 5 копійок до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 31,84 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,40 - 27,75 (27,40 - 27,80 - 25 січня), продажу 27,75 - 28,20 (27,80 - 28,20 - 25 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,65 (27,70 - 25 січня), продажу - 27,89 (27,94 - 25 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,00 - 31,55 - 25 січня), продажу 31,60 - 32,20 (31,55 - 32,20 - 25 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,32 - 25 січня), продажу - 31,84 (31,81 - 25 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,17 - 25 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 25 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,77 - 25 січня), продажу 4,24 (3,77 - 25 січня) грн за 10 рублів.