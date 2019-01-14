Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує трохи більше 28 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,07 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: - долар USD/UAH 28,0200 - 28,0700 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1962 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0200 28,0700

EUR/UAH 32,1417 32,1962

RUB/UAH 0,4170 0,4182

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 2815,3842 гривень за 100 доларів (-11,6306 гривень).