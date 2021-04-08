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НБУ підвищив курс долара до 28 гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 16:21
НБУ підвищив курс долара до 28 гривень Фото: курс долара зріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте протягом двох днів підряд.

НБУ підвищив курс долара до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,19 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.

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