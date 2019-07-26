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НБУ знизив курс золота

Новини » Фінанси    26.07.2019 - 09:00
НБУ знизив курс золота
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,06%

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,06% до 363,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 363538,63 грн за 10 тройських унцій (-208,98 грн або -0,06%);

Срібло - 4214,33 грн за 10 тройських унцій (+22,00 грн);

Платина - 221484,96 грн за 10 тройських унцій (+3830,92 грн);

Паладій - 389191,64 грн за 10 тройських унцій (+578,39 грн).

НБУ знизив курс золота

Скріншот (bank.gov.ua)

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 2548,7337 гривень за 100 доларів (-2,8963 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

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