НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,06%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,06% до 363,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363538,63 грн за 10 тройских унций (-208,98 грн или -0,06%);

Серебро - 4214,33 грн за 10 тройских унций (+22,00 грн);

Платина - 221484,96 грн за 10 тройских унций (+3830,92 грн);

Палладий - 389191,64 грн за 10 тройских унций (+578,39 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 2548,7337 гривен за 100 долларов (-2,8963 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.