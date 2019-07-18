НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,09%

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,09% до 362,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 362276,11 грн за 10 тройських унцій (-3986,00 грн або -1,09%);

Срібло - 3981,47 грн за 10 тройських унцій (+19,08 грн);

Платина - 218276,01 грн за 10 тройських унцій (+241,29 грн);

Паладій - 401379,59 грн за 10 тройських унцій (-3135,59 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.